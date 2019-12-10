ملك إسبانيا يبدأ مباحثات حول تشكيل حكومة جديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مدريد
بعد مرور أكثر من شهر من إجراء أحدث انتخابات برلمانية غير حاسمة في إسبانيا، بدأ الملك فيليبي السادس أمس مشاورات تستمر يومين حول تشكيل حكومة جديدة.
ويعقد الملك محادثات مباشرة مع رؤساء 18 حزبا برلمانيا في قصر زارزويلا شمال غرب مدريد.
ومن المقرر أن تختتم المحادثات مع القائم بأعمال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، الذي حصل حزبه على أكبر نسبة من الأصوات ولكنه لم يصل إلى الأغلبية المطلقة.
وأجرت إسبانيا أربع انتخابات عامة خلال أربع سنوات، لكن لم تتمخض أي منها عن أغلبية حاكمة مستقرة.
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