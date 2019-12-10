اتفاقيات التوطين توظف 175.5 ألف سعودي وسعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، إن الوزارة قامت بخلق فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات من خلال توقيع اتفاقيات ومبادرات، حيث أصدرت عددا من القرارات الوزارية لتوطين 595 ألف وظيفة، مجموع المتحقق منها 175.5 ألف وظيفة حتى نهاية سبتمبر الماضي.وأضاف الراجحي، خلال جلسة حوارية عن «منظومة الخدمات الأساسية» في ملتقى ميزانية 2020، أن الوزارة ساهمت في ارتفاع مؤشر حصة المرأة في سوق العمل، حيث تجاوزت مستهدف 2020 وحققت نسبة 25.3% في عام 2019.

وأشار إلى أن الوزارة عملت على تأسيس شركة عمل المستقبل لتفعيل أنماط العمل الحديثة وغير التقليدية، مثل العمل عن بعد، والعمل المرن، والعمل الحر.

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وقال الوزير لدينا نماذج ناجحة في العمل عن بعد، ونحن نحتاج إلى مثل هذه الأعمال في بعض مناطق المملكة، وهو منتج مهم ويخلق نوعا من التكامل في الاقتصاد الوطني.

وبين أن الوزارة يسرت عمل القطاع الخاص، وحسنت من بيئة الأعمال، من خلال تدشين منصة قوى الالكترونية، التي تتيح للقطاع الخاص الحصول على التأشيرات بشكل فوري، وألغيت كل اللجان التي تعيق تأخير الحصول على التأشيرات.

وأشار إلى أن قيمة التمويل الاجتماعي بلغت 3.5 مليارات ريال قدمت لأكثر من 60 ألف مواطن ومواطنة، و526 مليونا لدعم 2462 منشأة صغيرة ومتوسطة، و418 مليون ريال لتمويل أكثر من 32 ألفا من مشاريع الأسر المنتجة.