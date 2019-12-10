- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
بعد توقيع اتفاق الحدود البحرية بين تركيا وليبيا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الذي يضمّ شقًّا أمنيًّا؛ أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الثلاثاء)، استعداده لإرسال جنود أتراك إلى ليبيا إذا تلقّى طلبًا من حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج.
وقال "أردوغان" في تصريح نقله التلفزيون: "فيما يتعلق بإرسال جنود، إذا قدمت لنا ليبيا مثل هذا الطلب، فيمكننا إرسال أفرادنا إلى هناك، خصوصًا بعد إبرام الاتفاق الأمني العسكري"، وفقًا لـ"فرانس 24".
في سياق متصل طالبت اليونان الأمم المتحدة بإدانة الاتفاق البحري المتنازع عليه بين تركيا وليبيا، الذي وصفته بأنه "يزعزع السلام والاستقرار في المنطقة".
وذكر المتحدث باسم الحكومة اليونانية أن الحكومة تريد أن يُعرض الاتفاق على مجلس الأمن الدولي بهدف إدانته.
الرئيس التركي رجب أردوغان ليبيا حكومة الوفاق الليبية فايز السراج
10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441 09:54 PM
اليونان تسعى إلى إدانةٍ دولية لاتفاق الحدود بين أنقرة وطرابلس
بعد توقيع اتفاق الحدود البحرية بين تركيا وليبيا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الذي يضمّ شقًّا أمنيًّا؛ أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الثلاثاء)، استعداده لإرسال جنود أتراك إلى ليبيا إذا تلقّى طلبًا من حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج.
وقال "أردوغان" في تصريح نقله التلفزيون: "فيما يتعلق بإرسال جنود، إذا قدمت لنا ليبيا مثل هذا الطلب، فيمكننا إرسال أفرادنا إلى هناك، خصوصًا بعد إبرام الاتفاق الأمني العسكري"، وفقًا لـ"فرانس 24".
في سياق متصل طالبت اليونان الأمم المتحدة بإدانة الاتفاق البحري المتنازع عليه بين تركيا وليبيا، الذي وصفته بأنه "يزعزع السلام والاستقرار في المنطقة".
وذكر المتحدث باسم الحكومة اليونانية أن الحكومة تريد أن يُعرض الاتفاق على مجلس الأمن الدولي بهدف إدانته.
، "أردوغان" ينتظر طلبًا من حكومة "السراج" لإرسال جنود إلى ليبيا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر "أردوغان" ينتظر طلبًا من حكومة "السراج" لإرسال جنود إلى ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.