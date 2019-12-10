، السودان.. التحقيق مع "البشير" في انقلاب عام 1989 ،

محمد بن مسعود - الدمام - قضى داخل مقرّ النيابة نحو ساعة

أكّد محمد الحسن الأمين محامي الدفاع عن الرئيس السوداني السابق عمر البشير، اليوم (الثلاثاء)؛ استدعاء موكله للتحقيق معه حول انقلاب يونيو (حزيران) 1989، الذي قام به "البشير" بمساندة الإسلاميين ضد الحكومة الديمقراطية آنذاك.

وأوضح شاهد عيان أن "البشير" وصل إلى مقر النيابة ترافقه قافلة من السيارات العسكرية، عليها جنود من الجيش ممسكين أسلحة رشاشة، وارتدى "البشير" الزي السوداني التقليدي (الجلابية البيضاء والعمامة على رأسه).

وأضاف أن "البشير" مكث داخل مقر النيابة حوالي ساعة.

وخارج مقر النيابة تجمهر عشرات المحتجّين وهتفوا عند خروج "البشير" من مقر التحقيق: "كوبر بس"؛ في إشارة للسجن المحبوس فيه "البشير".

وكان النائب العام السوداني تاج السر الحبر، شكّل لجنة تحقيق في نوفمبر (تشرين الثاني) الفائت حول انقلاب العام 1989، الذي أوصل "البشير" للسلطة.