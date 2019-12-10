- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
كرّم مدير الإدارة العامة للأدلّة الجنائية اللواء إبراهيم بن علي العوس؛ العقيد مصلح بن عجاب بن زاحم العتيبي خبير فحوص التزييف والتزوير، وفريق العمل من زملائه بالأدلّة الجنائية؛ حيث تضافرت جهودهم الرائعة وأثبتوا جدارتهم، التي أسهمت في الوصول إلى كشف غموض بعض القضايا الجنائية باستخدام التقنيات الحديثة، وارتقاء العمل الفني، وتقديم أفضل ما يمكن تقديمه بكل وفاء وإخلاص وتفانٍ في عملهم.
جاء التكريم بحضور مدير إدارة تحقيق الشخصية، ومدير إدارة المختبرات الجنائية، ومدير إدارة التزييف والتزوير؛ حيث نقل اللواء العوس لهم خلال ذلك تحيات مدير الأمن العام، وشكره وتقديره، متمنيًا لهم التوفيق والمزيد من العطاء في سبيل خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.
يأتي ذلك انطلاقًا من حرص واهتمام مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، بكل ما من شأنه دعم وتحفيز منسوبي الأمن العام، وتقديرًا للجهود المبذولة في الحفاظ على الأمن، وبناءً على موافقته.
10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441 09:48 PM
لجهودهم في كشف غموض بعض القضايامدير الأدلّة الجنائية يكرّم "العتيبي" ومنسوبى الإدارة
كرّم مدير الإدارة العامة للأدلّة الجنائية اللواء إبراهيم بن علي العوس؛ العقيد مصلح بن عجاب بن زاحم العتيبي خبير فحوص التزييف والتزوير، وفريق العمل من زملائه بالأدلّة الجنائية؛ حيث تضافرت جهودهم الرائعة وأثبتوا جدارتهم، التي أسهمت في الوصول إلى كشف غموض بعض القضايا الجنائية باستخدام التقنيات الحديثة، وارتقاء العمل الفني، وتقديم أفضل ما يمكن تقديمه بكل وفاء وإخلاص وتفانٍ في عملهم.
جاء التكريم بحضور مدير إدارة تحقيق الشخصية، ومدير إدارة المختبرات الجنائية، ومدير إدارة التزييف والتزوير؛ حيث نقل اللواء العوس لهم خلال ذلك تحيات مدير الأمن العام، وشكره وتقديره، متمنيًا لهم التوفيق والمزيد من العطاء في سبيل خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.
يأتي ذلك انطلاقًا من حرص واهتمام مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، بكل ما من شأنه دعم وتحفيز منسوبي الأمن العام، وتقديرًا للجهود المبذولة في الحفاظ على الأمن، وبناءً على موافقته.
، مدير الأدلّة الجنائية يكرّم "العتيبي" ومنسوبى الإدارة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مدير الأدلّة الجنائية يكرّم "العتيبي" ومنسوبى الإدارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.