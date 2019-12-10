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2019-12-10 الإطاحة بقاذف النساء وملقي الحذاء في #ينبع متابعات الخليج 365 – فهد القحطاني- ينبع تمكنت الجهات الأمنية في محافظة ينبع اليوم الثلاثاء من القبض على رامي الحذاء على مجموعة نساء والتلفظ بعبارات القذف والشتم خلال مقطع متداول. Advertisements وكان مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع تضمن تصرفات تخالف التعليمات والذوق العام. من جهتهم استنكر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسلوب الذي صدر من الرجل مطالبين بمحاسبته وفق الأنظمة واللوائح. شارك الخبر







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