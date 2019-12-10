شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك يرفع التهنئة لخادم الحرمين وولي العهد بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك)

رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة أصدق مشاعر الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة صدور الميزانية العامة للعام المالي ١٤٤١ /١٤٤٢هـ،

ونوه أمير تبوك بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتصريح ولي العهد -حفظهما الله- وقال سموه في تصريح: إن صدور هذه الميزانية جسدت الرؤى الحكيمة والخطوات الناجحة التي انتهجتها الدولة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، والمتمثلة بتعزيز النمو الاقتصادي من خلال الإصلاحات الاقتصادية واستثمار الموارد وتمكين القطاع الخاص وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والارتقاء بالخدمات الحكومية ودعم خطط الإسكان وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق تطلعاتهم وتعزيز الاستدامة المالية لتحقيق رؤية المملكة 2030م، لتتجاوز كل التحديات والظروف الاقتصادية التي ستسهم في تعزيز مكانة المملكة الاقتصادية، وكذلك الاهتمام والرعاية التي توليها القيادة الرشيدة، باستمرار عملية التنمية الدائمة وتحقيق العيش الكريم والحياة الهانئة للمواطن ورفعة وعزة الوطن ومنها التوجيه الكريم بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة.

وسأل سموه الله العلي القدير في ختام تصريحه أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها وعزها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.