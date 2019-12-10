شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم: القبض على مواطنة نشرت فيديو احتوى ألفاظاً وعبارات تتضمن الإساءة والتشهير بالغير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) صرح المتحدث باسم شرطة منطقة القصيم أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو الذي جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واحتوى ألفاظاً وعباراتٍ تتضمن الإساءة والتشهير بالغير، أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هوية من قام بتسجيله ونشره وهي مواطنة في العقد الخامس من العمر، حيث جرى إيقافها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بحقها.



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