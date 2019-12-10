شكرا لقرائتكم خبر عن 6 شخصيات خليجية شغلت منصب أمين مجلس التعاون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تولى منصب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 5 أشخاص منذ قيام المجلس في 25 مايو 1981 وفقاً للمادة الـ (14) من النظام الأساسي لمجلس التعاون.

ونظراً إلى أهمية منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي والدور الذي يقوم به نستعرض السيرة الذاتية لجميع أمناء المجلس الخمسة منذ الكويتي عبدالله بشارة أول من شغل المنصب وحتى الأمين العام الحالي البحريني عبداللطيف الزياني.

•• عبدالله بشارة

ولد في الكويت عام 1936

شغل منصب الأمين بين عامي 1981 و1993

تخرج من كلية الآداب بجامعة القاهرة 1959

التحق بجامعة أوكسفورد بين عامي 1961 و1962

تلقى دراسات في الدبلوماسية في أمريكا 1973

عين مندوباً دائما للكويت في الأمم المتحدة منذ 1971 وحتى 1981

انتخب رئيساً لمجلس الأمن في فبراير 1979

اختير رئيساً للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول التعاون 1997

أسس المركز الدبلوماسي للدراسات الإستراتيجية 1999

•• فاهم القاسمي

ولد في الامارات العربية المتحدة 1948

شغل منصب الأمين بين 1993 و1995

تخرج من كلية الحقوق بجامعة القاهرة 1974

التحق بمعهد الدراسات الدولية في أمريكا بين 1976 و1977

عين مندوباً للإمارات لدى الأمم المتحدة بين 1977 و1984

حصل على دورة من محكمة العدل الدولية 1980

•• جميل الحجيلان

ولد في المملكة العربية السعودية 1926

شغل منصب الأمين بين عامي 1995 و2002

تخرج من كلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول عام 1950

عين مديراً عاماً للإذاعة والصحافة والنشر 1960

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تولى منصب وزير الصحة إضافة إلى عمله وزيراً للإعلام 1970

تفرغ لوزارة الصحة حتى عام 1974

عين سفيراً للمملكة لدى ألمانيا قبل أن يعين سفيراً لدى فرنسا من 1976 حتى 1995

•• عبدالرحمن العطية

ولد في قطر 1950

عُين أميناً بين عامي 2002 و2011

حصل على بكالوريوس العلوم السياسية من جامعة ميامي عام 1972

شغل منصب قنصل عام لدى الاتحاد السويسري بمدينة جنيف بين 1974 و1981

عمل سفيراً ومندوباً دائماً لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة منذ 1975 حتى 1981

عين مندوباً دائماً لقطر لدى اليونسكو بين 1984 وحتى 1990

عين وكيلاً لوزارة الخارجية القطرية 1998

•• عبداللطيف الزياني

ولد في البحرين عام 1954

شغل منصب الأمين منذ أبريل 2011 وحتى الآن

حصل على شهادة كلية ساندهيرست العسكرية في بريطانيا 1973

حصل على شهادة هندسة الطيران من جامعة بيرث بأسكتلندا 1978

حصل على الماجستير في الإدارة اللوجستية من المعهد التقني للقوات الجوية في أوهايو 1980

حصل على الدكتوراه في بحوث العمليات من كلية الدراسات العليا للبحرية الأمريكية 1986

تولى منصب رئيس الأمن العام ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الكوارث في وزارة الداخلية البحرينية

•• نايف الحجرف المرشح الجديد

الأمين السادس لدول مجلس التعاون الخليجي

ثاني أمين للمجلس من دولة الكويت

حاصل على الدكتوراه في المحاسبة من المملكة المتحدة 2002، وعلى الماجستير في المحاسبة من الولايات المتحدة 1997، وعلى البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الكويت 1994

بدأ حياته المهنية في المجال الأكاديمي - أبرز المناصب التي تقلدها: عين وزيراً للتربية والتعليم العالي في العام 2012 إلى 2014 تبوأ منصب وزير المالية في الفترة من 2017 إلى 2019 عمل رئيساً لمجلس إدارة ومديرا تنفيذيا لهيئة أسواق المال في الكويت تولى منصب مدير بنك البحرين والكويت في البحرين عمل مستشارا ماليا في سوق الكويت للأوراق المالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في وزارة التخطيط