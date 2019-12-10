شكرا لقرائتكم خبر عن الحجرف.. يستكمل خبراته الخليجية بأمانة «التعاون» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في كلمته أمام القمة الخليجية الـ40، في الرياض أمس، الدكتور نايف الحجرف بمناسبة ترشيحه أميناً عاماً لمجلس التعاون الخليجي، خلفاً للأمين العام الحالي الدكتور عبداللطيف الزياني.

والحجرف هو وزير المالية في الكويت في حكومات عدة، وله خبرات خليجية متنوعة؛ إذ عمل مديراً لبنك البحرين والكويت في البحرين؛ ومديراً لشركة الاستثمارات العربية بالرياض، ورئيساً تنفيذياً لشركة أبوظبي الأولى للاستثمار العقاري.

كما كان نائباً لرئيس جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا. وقد حصل على شهاداته الجامعية من الكويت، وبريطانيا، والولايات المتحدة.