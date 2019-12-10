العدل تدعو المتقدمين لوظائفها إلى إجراء اختبارات السمات الشخصية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دعت وزارة العدل 5826 متقدما ومتقدمة على مسابقتها المعلنة بالمرتبة السادسة بتاريخ 3 رمضان 1440هـ، و937 متقدما ومتقدمة على المسابقة المعلنة بالمرتبة الثامنة في الـ13 من ربيع الأول 1441هـ، لوظائف (باحث شرعي وباحث قانوني) بجميع مناطق المملكة، إلى إجراء اختبارات السمات الشخصية المقررة اليوم، وذلك من خلال رسائل نصية أرسلت إلى أرقام هواتفهم، تضمنت مكان وتاريخ الاختبار.

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وأوضحت أن دعوة المقبولين على وظائف المرتبة السادسة لإجراء الاختبارات المحددة، تمت بحسب ترتيب المتقدمين والمتقدمات في اختبار القدرة المعرفية، نزولا من درجة 100، وبحسب عدد الوظائف المتاحة في كل تخصص ومنطقة.

كما أبلغت كل متقدم ومتقدمة برسائل مماثلة بوقت بدء الاختبار، داعية ممن وصلتهم الرسائل للدخول على موقعها، وطباعة بطاقة دخول الاختبار، متضمنة تفصيلا لمقر الاختبار ورقم المجموعة والوقت لكل متسابق والتعليمات والمستندات المطلوب إحضارها.

ونوهت الوزارة بأن المتقدمات على وظيفة (مطور برامج أول) بالمرتبة الثامنة سيتم تحديد مواعيد الاختبارات والمقابلات لهن في وقت لاحق، وإشعارهن بذلك عبر الرسائل النصية ومن خلال موقعها الرسمي.