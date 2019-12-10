القبض على مواطنة نشرت مقطعا مسيئا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض قبضت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم على مواطنة في عقدها الخامس نشرت مقطع فيديو احتوى ألفاظا وعبارات تتضمن الإساءة والتشهير بالغير. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة في بيان أمس أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو الذي جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واحتوى ألفاظا وعبارات تتضمن الإساءة والتشهير بالغير، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هوية من سجله ونشره حيث جرى إيقافها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بحقها.



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