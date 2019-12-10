مذكرة لتقليل هدر الطعام والمحافظة على البيئة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

بهدف التقليل من هدر الطعام وحفظ النعم والمحافظة على البيئة، وقع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص بمكتبة أمس، مذكرة تعاون مشترك بين الأمانة وجمعية إكرام لحفظ الطعام، بحضور المدير العام للجمعية أحمد المطرفي.

واستعرضت جمعية إكرام «بمكة المكرمة» جهودها في حفظ الطعام وتوزيعه على المحتاجين والفقراء، مشيرة إلى كمية الهدر الحاصل في المملكة وفي مكة المكرمة تحديدا، والأرقام الإجمالية التي تصل إليها الجمعية سنويا في عملية جمع الفائض حيث بلغت القيمة التقديرية لها نحو 14 مليون ريال.

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وأعرب المهندس محمد القويحص عن سعادته بهذه الاتفاقية، معبرا عن شكره وتقديره للجمعية على جهودها في الاهتمام بحفظ النعم على مستوى مكة المكرمة، مؤكدا أن حفظ النعم وتوزيع فائض الطعام على الفقراء والمحتاجين جزء من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، مبينا أن هذه الاتفاقية المباركة جاءت لتحقيق مبدأ التكافل المجتمعي.

بدوره أشاد مدير عام الجمعية بالدور المهم للأمانة لإصدار التصاريح للمنشآت الغذائية التي تقدم الطعام لحفظ الفائض لديهم، مضيفا أن هذه الاتفاقية سوف تعم المطاعم والمطابخ والمسالخ الأهلية والجهات التي تقع تحت مسؤولية الأمانة.

يذكر أن الجمعية تمتلك كادرا بشريا مجهزا ومدربا ومعدات متكاملة ومركبات مزودة بجميع الاستعدادات تصل إلى 40 مركبة.