معامل محاكاة جديدة بصيدلة جامعة الملك سعود

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

دشنت كلية الصيدلة بالمدينة الجامعية لطالبات جامعة الملك سعود، أمس، معامل المحاكاة الحديثة، بحضور وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة غادة بن سيف، وعدد من قياديات الجامعة ومنسوباتها من الهيئتين الأكاديمية والإدارية.

وأكدت وكيلة كلية الصيدلة، الدكتورة نورة الزومان، على أهمية المحاكاة في النظام التعليمي وخاصة التعليم الصحي، وأن «الصيدلة من أوائل الكليات التي استخدمت أسلوب المحاكاة في التعليم، حيث تحتضن الكلية منذ سنوات طويلة معمل معلومات الأدوية، والذي يمكن الطالبات من محاكاة مراكز معلومات الأدوية في المستشفيات عبر الإجابة على الاستفسارات الهاتفية والبحث عن المعلومة من مصادرها».