إيران تعرض صفقة لتبادل جميع المعتقلين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن كل من وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف والمتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، استعداد طهران لتبادل جميع المعتقلين مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ظريف في تغريدة عبر تويتر «بعد الحصول على رهينتنا هذا الأسبوع، نحن على استعداد تام لتبادل شامل للمعتقلين»، وأضاف «الكرة في ملعب الولايات المتحدة».

وأشار إلى صفقة تبادل الباحث الإيراني مسعود سليماني، الذي كان معتقلا منذ أكتوبر 2018، في الولايات المتحدة بتهمة انتهاك العقوبات من خلال محاولة تصدير مواد بيولوجية محظورة إلى إيران دون تصريح، مقابل الباحث الأمريكي - الصيني شيوي وانغ، الذي اعتقل في إيران عام 2016 بتهمة «التعاون مع حكومات أجنبية».