وزير الإعلام يدشن بوابة الاتصالات الإدارية وإدارة العمل 2020

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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دشن وزير الإعلام تركي الشبانة، بوابة نظام الاتصالات الإدارية وإدارة العمل 2020 بوزارة الإعلام، بحضور المشرف العام على تقنية المعلومات والخدمات الالكترونية الدكتور عادل السعيد، وعدد من مسؤولي الوزارة.
وأوضح الدكتور السعيد أن البوابة تضم عددا من الخدمات التي تهدف إلى الوصول لتحقيق إنجاز التعاملات الالكترونية، والإسهام في الوصول لبيئة عمل الكترونية من شأنها اختصار الوقت والجهد وربط الوزارة بمختلف الأجهزة الحكومية وإنهاء دورات الأعمال بسرعة وفاعلية.
وأفاد بأن هذا النظام هو جزء من مجموعة من الأنظمة التي يتم تدشينها تباعا في وزارة الإعلام.
وقدم الدكتور السعيد شكره لوزير الإعلام على ما تجده الوزارة منه لتحقيق التحول الرقمي في جميع أعمالها.
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