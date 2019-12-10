3374 مستفيدا من خدمات ماء زمزم بالمدينة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة بلغت إحصائية المستفيدين من خدمات ماء زمزم خلال الربع الأول من العام الحالي 1441هـ، والتي أعلنتها إدارة السقيا التابعة للإدارة العامة للشؤون الخدمية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي للأفراد 3374 مستفيدا، وللمساجد المصرح لها 619 مسجدا. وأوضح مدير إدارة السقيا بكر الأحمدي، أن إدارة السقيا تعمل على تطوير خدماتها من خلال تمكين أكبر عدد ممكن من المستفيدين من ماء زمزم. من أعمال سقيا زمزم بالمسجد النبوي: 755506 حافظات استهلكت بالمسجد النبوي

14120560 كأسا للشرب زودت بها الحافظات

9744 جالونا الكمية المستهلكة لتعبئة الأفراد

1039 جالونا موزعة على المساجد

24400 عبوة وزعت بالروضة الشريفة



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