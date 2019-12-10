الخليج في قلب الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تقدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مستقبلي قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى وصولهم إلى مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض أمس لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، مرحبا بهم وبمرافقيهم في المملكة.

كما كان في استقبالهم، أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، ورئيس المراسم الملكية خالد العباد، وسفراء خادم الحرمين الشريفين لدى دول الخليج، وسفراء دول الخليج لدى المملكة وعدد من الأمراء والوزراء وقادة القطاعات العسكرية.

وبعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات غادر القادة ورؤساء الوفود في مواكب رسمية إلى قصر الدرعية.