أمير مكة يدشن أول موسوعة الكترونية للشعر العربي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة «أول موسوعة الكترونية للشعر العربي» التي تشرف عليها وتنفذها جامعة أم القرى.

واستمع خلال التدشين الذي حضره مدير الجامعة الدكتور عبدالله بافيل ووكلاء الجامعة، لشرح عن الموسوعة الهادفة لوضع مرجعية لفصيح اللغة العربية، وتسهيل البحث العلمي بمحرك بحثي دقيق صممه مركز البحوث الهندسية في الجامعة، وسيتم تنفيذ مشروع إلحاقي لتطوير الموسوعة.

وفي شأن متصل استقبل نائب أمير المنطقة بدر بن سلطان، مدير الجامعة الذي سلمه تقرير الموسوعة الشعرية.

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واستمع لنبذة عن الموسوعة التي جرى لأجلها توفير أحدث التقنيات البحثية على محركات البحث الالكترونية المرتبطة على موقع الجامعة.

من جهة أخرى استقبل أمير المنطقة في ديوان الإمارة بمكة رئيس مجلس إدارة جمعية دواء الخيرية الدكتور عبدالناصر باطوق، وأعضاء الجمعية، حيث استمع إلى شرح عن أعمال وأهداف الجمعية والتي توفر الدواء في المنطقة بالمجان للمرضى المحتاجين.

كما تقدم الجمعية برامج لمرضى داء السكري، والضغط، وأمراض القلب، والكبد، والكلى، والربو، والمخ والأعصاب، والأمراض السرطانية.

إلى ذلك شهد أمير المنطقة بحضور نائبه في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة وجامعة أم القرى.