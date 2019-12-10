مشاط يتسلم ملف التحول المؤسسي لحجاج أفريقيا غير العربية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة تسلم نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط بمكتبه بمقر الوزارة ملف التحول المؤسسي لمؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية من النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف طارق علوي، ومدير مشروع التحول المؤسسي بالمؤسسة هشام حافظ، ورئيس فريق الدعم موسى معافا. واستمع مشاط إلى شرح عما أنجز بملف التحول المؤسسي، وما وصلت إليه المؤسسة من مراحل وخطوات قطعتها في هذا الجانب. من جهته قدم علوي نيابة عن رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس ومنسوبي المؤسسة شكره وتقديره لوزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن ونائبه الدكتور عبد الفتاح مشاط على الدعم اللامحدود الذي تلقاه المؤسسة من الوزارة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة نحو التحول المؤسسي والسعي لتطوير منظومة العمل بالمؤسسة لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.



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