ترجمة كتاب الفيصل «إن لم.. فمن..!؟» إلى لغات عالمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل الندوة الثقافية التي سلط فيها عدد من الكتاب والمثقفين الضوء على كتابه المعنون بـ»إن لم .. فمن ..!؟» والتي استضافها نادي جدة الأدبي الثقافي وحضرها 1000 من الكتاب والمثقفين والإعلاميين. وقدم أمير المنطقة شكره وتقديره للنادي الأدبي والمتحدثين والحضور على مشاركتهم. ثم ألقى رئيس النادي الأدبي بجدة الدكتور عبدالله السلمي كلمة أعلن في مستهلها عن عزم النادي على ترجمة الكتاب إلى اللغات العالمية، وذلك وفق برنامج «قنطرة»، لما يمثله هذا الكتاب من منجز. بعد ذلك بدأت حلقة النقاش بالندوة التي أدارها نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله المعطاني وتحدث خلالها الدكتور حسن الهويمل، والدكتور عبدالله دحلان، وحسين بافقيه، والدكتورة عزيزة المانع، والدكتورة رانية العرضاوي.

قالوا عن الكتاب:

جماليات الروح

»إن أشد المرايا جذبا في هذا الكتاب هو ما تجسد في الحضور الكثيف للأشعار التي شكلت مفاصل عضوية في السرد بدت فيها وكأنها تعليقات، الأمر الذي أضفى على مقاطع الحديث نفسا من جمليات الكتب العربية التراثية القائمة على الحكي الإخباري، وأضفى عليها ظلالا من جماليات الروح الملحمي في السير الشعبية«.

عبدالله المعطاني - نائب رئيس مجلس الشورى

قنبلة ضوئية

»هذا الكتاب سيرة انتقائية رمزية إيجازية مجازية ليست تفصيلية نتائج وليست أحداثا تحليلية وليست تاريخا، إنه معتصر مختصر وعنوان الكتاب نفي وتساؤل يشكل عصفا ذهنيا وتحديا فكريا، غرائبية الكتاب والعنوان تمتد إلى المنهج، وإنه في تصوري قنبلة ضوئية صوتية تنبه وتضيء ربما تكون لماذا ناهضة بمهمة المقدمة«.

حسن الهويمل

طموح المبدعين

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»مدرسة خالد الفيصل زاخرة بفن الإدارة وحلم القيادة وطموح المبدعين والعزم والحزم في اتخاذ القرار، قرأت الكتاب مرات عديدة وتوقفت في محطات عديدة واخترت بعضها لأتحدث لكم عنها، بدأت بسؤاله الأول في كتابه (إن لم ... فمن !!) لماذا ؟ لماذا أكتبني لتقرأني؟ لماذا أشرحني لتفهمني ؟.. إنني منك وأنت مني كلانا بأغنية الوطن نغني«.

عبدالله دحلان

وقفة حائرة

»الكتاب ثري في مضمونه، يمكن أن يقال عنه الكثير، لكني هنا سأكتفي ببعض الانطباعات حول ما شدني، أو أدهشني، أو حيرني، من هذه الانطباعات:عنوان الكتاب لا زلت أذكر وقفتي الحائرة، ونظرتي متصلبة على العنوان وأنا أقرؤه للمرة الأولى! شغلني التفكير في المعنى الكامن وراء (إن لم...فمن؟)«.

عزيزة المانع

ما وراء السؤال

»حمل الكتاب وحتى الفراغ منه، أسئلة تتجاوز طلب الأجوبة، بل تذهب إلى تفتيق الرغبة في ما وراء كل سؤال بسؤال آخر متولد عنه. فهل الكتاب سيرة ذاتية للأمير خالد الفيصل؟ وهل الكتاب السؤال تصدر عنوانه؟ وهل الكتاب وحيد أم سیلیه ردیف بعده؟ وهل الكتاب قال كل شيء عن الوطن؟«.

رانية العرضاوي

تجربة شخصية

»تناولت الكتاب بوصفه سيرة ذاتية والأمير خالد الفيصل كتب مقدمة قال فيها أنا لا أكتب مذكرات ولا أكتب سيرة ذاتية ولا تاريخا ولا تقريرا إنما أكتب تجربة شخصية، وأتصور أن النفي يستعدي الإثبات حينما يتحدث الكاتب والأديب في مقدمة كتاب بأنه لا يكتب سيرة ذاتية سرعان ما يستعدي هذا النفي إثباتا في قراءة القارئ أو الناقد«.

حسين بافقيه