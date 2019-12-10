اختيار أفضل 150 مشروعا بحثيا بالأولمبياد الوطني للإبداع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل جيهان حداد - مكة المكرمة

نظمت مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع «موهبة»، بالتعاون مع إدارات تعليم الموهوبين بوزارة التعليم في المملكة، المعرض المركزي الثالث من المرحلة الرابعة من الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي السنوي في جدة، والذي سبقه معرضان أقيما في كل من الخبر والرياض عرض فيهما الطلبة مشاريعهم البحثية المشاركة بالأولمبياد.

ويشارك في هذه المرحلة 301 طالب وطالبة من المرشحين للمشاركة في التصفية النهائية للأولمبياد، من بينهم 145 طالبا و147 طالبة يمثلون 38 إدارة تعليمية من مختلف مناطق المملكة، وافتتح المعرض المركزي بجدة الأمين العام «لموهبة» الدكتور سعود المتحمي ومدير التعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي.

Advertisements

وتجري بهذه المعارض الثلاثة مقابلات فردية مع الطلبة من قبل أعضاء لجنة تحكيم مكونة من حملة دكتوراه من جهات مختلفة لغرض تقييم وتقويم المشاريع في كل المجالات لاختيار أفضل 150 مشروعا بحثيا للانتقال للمرحلة القادمة.

وأوضح بدر المجرذي من إدارة المسابقات بموهبة لـ»مكة» أن مرحلة النهائيات ستكون في الرياض خلال الفترة من 12 إلى 15 فبراير المقبل، مشيرا إلى أن الأولمبياد العلمي بدأ بمشاركة 76 ألف طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة.

من جانبه ذكر مدير المحتوى المحلي في شركة سابك رئيس اللجنة العلمية الدكتور وجيه مغربية أن الأولمبياد يعقد عبر ثماني مراحل سنويا، حيث تختار بكل مرحلة أجود المشاريع للانتقال للمراحل التالية إلى أن تنتهي المرحلة السابعة باختيار أعضاء منتخب المملكة للبحث العلمي المكون من 20 طالبا وطالبة، للمنافسة مع 1800 طالب وطالبة من 90 دولة حول العالم على جوائز المعرض الدولي للعلوم والهندسة «آيسف»، الذي يقام في ولاية بكاليفورنيا الأمريكية خلال الفترة من 10 إلى 15 مايو 2020م.

وأشارت الباحثة بمستشفى الملك فيصل التخصصي رئيس اللجنة العلمية الدكتورة فاطمة الهملان إلى أن المعارض المركزية والورش التدريبية تهدف إلى تزويد الطلبة بالأدوات والمهارات اللازمة لرفع مستوى جودة المشاريع المشاركة في التصفية النهائية، من خلال أنشطة تدريبية وورش عمل مركزة لمراجعة عناصر المشروع العلمي ومهارات تقديمه، ودورات متخصصة في مهارات القرن العشرين.