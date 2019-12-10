9 ميداليات ذهبية تنتظر الطلاب الموهوبين في «مبتكرو الرياض 2020 »

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

وجهت إدارة تعليم منطقة الرياض مكاتب التعليم والمدارس إلى نشر ثقافة الإبداع والابتكار في المجتمع المدرسي والمجتمع المحيط به، من خلال تنفيذ مسابقة «مبتكرو الرياض 2020 »، وتكليف معلم أو منسق للموهوبين أو من ينوب عنهما في المدرسة للقيام بذلك، في موعد أقصاه السابع من جمادى الأولى المقبل.

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وأكد مساعد مدير تعليم المنطقة عبدالله الغنام أن الطلاب المبدعين هم ثروة الوطن الحقيقية وأمله في تحقيق مستقبل أفضل له، لكنهم بحاجة إلى اهتمام وتوجيه ودعم متواصل تشترك فيه الأسرة والمدرسة والمجتمع، فالإبداع والابتكار طاقات كامنة تتطلب استعدادات عقلية ومناخا نفسيا واجتماعيا لحدوثها وإخراجها.

وأوضح أن الإبداع والابتكار مسؤولية عظيمة تقع على عاتق المسؤولين في البرامج التربوية والتعليمية، بما تقدمه لهذه الفئة المتميزة لإتاحة التفاعل لهم وإكسابهم المعرفة من خلال الاحتكاك المباشر وتنمية قدراتهم ومواهبهم حتى يسهموا في الرقي بالمجتمع ونهضته، ويواكبوا الانفجار المعرفي وعصر العولمة والتقنية، مشيرا إلى أن المسابقة تهدف إلى زيادة الخبرات العلمية لدى الطلاب المبتكرين، وإثراء معارفهم خارج المنهج المدرسي، وزيادة التأثير الإيجابي عليهم وعلى مجتمعهم، وتنمية روح المنافسة بينهم ودافعية إيجاد الحلول الابتكارية الأصيلة.

من جانبه، أوضح مدير إدارة الموهوبين المشرف العام على المسابقة الدكتور محمد العقيل أن المسابقة تستهدف طلاب المدارس الحكومية والأهلية والعالمية وتحفيظ القرآن الكريم في مدينة الرياض، لافتا إلى أن التنفيذ الفعلي للمسابقة سيكون داخل المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وسترشح أفضل ثلاثة ابتكارات وفق نموذج «بطاقة الابتكار» من كل مدرسة لدخول التحكيم المبدئي، وبالتالي سيكون التحكيم النهائي في مقر إدارة الموهوبين، يرافق ذلك معرض ختامي تعرض فيه الابتكارات وتكريم الفائزين، وستحصل كل مرحلة تعليمية في نهاية المسابقة على ثلاث ميداليات ذهبية، متمنيا للجميع التوفيق والسداد