، السودان.. التحقيق مع "البشير" في انقلاب عام 1989 ،

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أكد محمد الحسن الأمين، محامي الدفاع عن الرئيس السوداني السابق عمر البشير، اليوم (الثلاثاء) استدعاء موكله للتحقيق معه حول انقلاب يونيو (حزيران) 1989 الذي قام به "البشير" بمساندة الإسلاميين ضد الحكومة الديمقراطية آنذاك.
وأوضح شاهد عيان أن "البشير" وصل إلى مقر النيابة، ترافقه قافلة من السيارات العسكرية، عليها جنود من الجيش ممسكون أسلحة رشاشة. وارتدى "البشير" الزي السوداني التقليدي (الجلابية البيضاء والعمامة على رأسه).
وأضاف بأن "البشير" مكث داخل مقر النيابة نحو ساعة.
وخارج مقر النيابة تجمهر عشرات المحتجين، وهتفوا عند خروج "البشير" من مقر التحقيق "كوبر بس"، في إشارة للسجن المحبوس فيه "البشير".
وكان النائب العام السوداني تاج السر الحبر قد شكل لجنة تحقيق في نوفمبر (تشرين الثاني) الفائت حول انقلاب عام 1989 الذي أوصل "البشير" للسلطة.البشير
السودان.. التحقيق مع "البشير" في انقلاب عام 1989صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-10
أكد محمد الحسن الأمين، محامي الدفاع عن الرئيس السوداني السابق عمر البشير، اليوم (الثلاثاء) استدعاء موكله للتحقيق معه حول انقلاب يونيو (حزيران) 1989 الذي قام به "البشير" بمساندة الإسلاميين ضد الحكومة الديمقراطية آنذاك.
وأوضح شاهد عيان أن "البشير" وصل إلى مقر النيابة، ترافقه قافلة من السيارات العسكرية، عليها جنود من الجيش ممسكون أسلحة رشاشة. وارتدى "البشير" الزي السوداني التقليدي (الجلابية البيضاء والعمامة على رأسه).
وأضاف بأن "البشير" مكث داخل مقر النيابة نحو ساعة.
وخارج مقر النيابة تجمهر عشرات المحتجين، وهتفوا عند خروج "البشير" من مقر التحقيق "كوبر بس"، في إشارة للسجن المحبوس فيه "البشير".
وكان النائب العام السوداني تاج السر الحبر قد شكل لجنة تحقيق في نوفمبر (تشرين الثاني) الفائت حول انقلاب عام 1989 الذي أوصل "البشير" للسلطة.
10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
08:57 PM
قضى داخل مقر النيابة نحو ساعة
أكد محمد الحسن الأمين، محامي الدفاع عن الرئيس السوداني السابق عمر البشير، اليوم (الثلاثاء) استدعاء موكله للتحقيق معه حول انقلاب يونيو (حزيران) 1989 الذي قام به "البشير" بمساندة الإسلاميين ضد الحكومة الديمقراطية آنذاك.
وأوضح شاهد عيان أن "البشير" وصل إلى مقر النيابة، ترافقه قافلة من السيارات العسكرية، عليها جنود من الجيش ممسكون أسلحة رشاشة. وارتدى "البشير" الزي السوداني التقليدي (الجلابية البيضاء والعمامة على رأسه).
وأضاف بأن "البشير" مكث داخل مقر النيابة نحو ساعة.
وخارج مقر النيابة تجمهر عشرات المحتجين، وهتفوا عند خروج "البشير" من مقر التحقيق "كوبر بس"، في إشارة للسجن المحبوس فيه "البشير".
وكان النائب العام السوداني تاج السر الحبر قد شكل لجنة تحقيق في نوفمبر (تشرين الثاني) الفائت حول انقلاب عام 1989 الذي أوصل "البشير" للسلطة.
، السودان.. التحقيق مع "البشير" في انقلاب عام 1989 ،
المصدر : الخليج 365
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