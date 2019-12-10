، "الراجحي" يكرّم المترقين من منسوبى الأراضي والمساحة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قام د. محمد الراجحي وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للأراضي والمساحة، بتكريم مجموعة من منسوبي الوكالة المترقين حديثًا، وذلك خلال حفل تكريم في منتجع المناصي بمدينة الرياض، وبحضور بعض المسؤولين في الوكالة من مدراء عموم ورؤساء أقسام.

وحثّ "الراجحي" الموظفين على بذل المزيد من الجهود لخدمة هذا الوطن الغالي، وتقديم كل سبل الراحة للمواطن بما يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وأن تكون الترقية دافعًا قويًّا لهم، سائلًا الله عز وجل أن يحفظ قيادتنا الحكيمة ومملكتنا الحبيبة وشعبنا الغالي من كل مكروه.

كما عبر "الزعاقي" أحد المترقين عن ثقة المسؤولين بالوكالة على هذه الترقية على وظيفة رئيس المساحين، داعيًا الله أن يكون عند حُسن الظن، وأن تكون هذا الترقية دافعًا إلى بذل المزيد من الجهد والعمل بما يخدم الدين والوطن والقيادة.