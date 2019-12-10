، ترصُّد أمني للإطاحة بعصابة تحطيم زجاج المركبات بمكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد بلاغات عدة من سكان حي الخضراء والمعيصم

تلقَّت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، بلاغات عدة من سكان حي الخضراء والمعيصم بمكة المكرمة، نتيجة تحطيم مجهولين لزجاج سياراتهم.

وتناقل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة تحذيرية خلال الساعات القليلة الماضية، مفادها أن عصابة تحطّم زجاج المركبات وتسرق الأشياء الثمينة داخلها، وذلك في أحياء المعيصم والخضراء.

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة تحطيم أشخاص لزجاج المركبات المتوقّفة أمام المنازل في ساعات متأخرة من الليل، مستخدمين الحجارة لتنفيذ فعلتهم.

وعلمت "الخليج 365" أن الجهات الأمنية بالفعل تلقّت بلاغات بذلك الشأن، فيما لا تزال تكثف من بحثها للوصول إلى العصابة المتهمة في تحطيم زجاج عدد من مركبات السكان في حي الخضراء وحي والمعيصم بمكة المكرمة.الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة