شكرا لمتابعة خبر عن الجهات الأمنية تستنفر للقبض على عصابة تحطيم زجاج السيارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تباشر الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، عدة بلاغات مفادها قيام مجهولين بتحطيم زجاج السيارات في حي الخضراء والمعيصم. وكشفت مقاطع فيديو متداولة، تحطيم مجهولين لزجاج السيارات المتوقفة أمام المنازل باستخدام حجارة، في ساعة متأخرة من الليل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجهات الأمنية تستنفر للقبض على عصابة تحطيم زجاج السيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.