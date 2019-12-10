شكرا لمتابعة خبر عن وزير العمل:دور الإيواء في طريقها للإغلاق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، على أن كل يتيم جديد يذهب إلى أسرة حاضنة، ولا يوجد يتيم يذهب اليوم إلى دور الرعاية.
وقال الراجحي خلال ملتقى ميزانية 2020، إن الأيتام الجدد يذهبون اليوم إلى أسر حاضنة ويعيشون في بيئة مناسبة، وأن دور الإيواء والوضع الحالي لها مصيره الانتهاء والإغلاق.
من جهة أخرى أوضح الوزير أن الوزارة استطاعت تمكين 70 ألفاً من مستفيدي الضمان للذهاب إلى سوق العمل والخروج من دعم الدولة.
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