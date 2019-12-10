شكرا لمتابعة خبر عن باحثة: المرأة العاملة «كنز» (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أوضحت الباحثة الاجتماعية، غادة سالم، أن أصعب شيء يقوم الإنسان هو القيام بأمرين في نفس الوقت على أكمل وجه؛ لذلك فالمرأة العاملة بمثابة كنز لأنها تعمل خارج المنزل وداخل المنزل.
وأضافت خلال لقائها ببرنامج «سيدتي»، أن زوج المرأة العاملة يكون محظوظ عن غيره؛ لأنه لا يتعرض إلى المشاكل التي تختلقها الزوجة بسبب وقت فراغها وتفكيرها الزائد في الوقت الذي يعمل زوجها فيه.
كانت هذه تفاصيل خبر باحثة: المرأة العاملة «كنز» (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.