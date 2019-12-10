شكرا لمتابعة خبر عن باحثة: المرأة العاملة «كنز» (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت الباحثة الاجتماعية، غادة سالم، أن أصعب شيء يقوم الإنسان هو القيام بأمرين في نفس الوقت على أكمل وجه؛ لذلك فالمرأة العاملة بمثابة كنز لأنها تعمل خارج المنزل وداخل المنزل.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «سيدتي»، أن زوج المرأة العاملة يكون محظوظ عن غيره؛ لأنه لا يتعرض إلى المشاكل التي تختلقها الزوجة بسبب وقت فراغها وتفكيرها الزائد في الوقت الذي يعمل زوجها فيه.