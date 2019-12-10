شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة في المملكة غدا الأربعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس المتوقعة في مختلف مناطق المملكة غدًا الأربعاء.
وأوضحت «الأرصاد» في بيان لها، أنه يتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.
كما يتوقع تكون سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة .
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