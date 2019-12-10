شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية: يجب على إيران تغيير تصرفاتها قبل الدعوة للسلام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، أن التهديد الإيراني يطال كل دول الخليج، مؤكدًا أن وحدة الدول الخليجية «ثابتة ومتماسكة».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عقب اختتام القمة الخليجية الأربعون في الرياض، إذ شدد على النظام الإيراني بضرورة تغيير تصرفاته قبل أن يدعو للسلام.

وأضاف: «من الصعب أن تكون إيران جزءا من منظومة أمنية في المنطقة».

وتابع: دول المقاطعة الأربع مستمرة في دعم جهود الكويت، مضيفًا أن «القادة الخليجيون أكدوا على أهمية تماسك دول المجلس».