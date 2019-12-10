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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. لقطات عفوية من القمة الخليجية الـ40 بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حملت قمة مجلس التعاون الخليجي «القمة الخليجية الـ40» التي تم عقدها اليوم الثلاثاء في الرياض، العديد من اللقطات والمشاهد التي جمعت قادة المجلس معًا.
وظهر في الصور التي تم التقاطها من القمة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بجانب أشقائه من ملوك دول مجلس التعاون الخليجي.
ووثقت الصور مشاهد ولقطات اخوية وعفوية مميزة جمعت رؤساء وقادة الدول معًا؛ لتظل ذكرى خالدة من القمة التي احتضنتها العاصمة الرياض.
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