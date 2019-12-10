شكرا لمتابعة خبر عن شرطة القصيم : التوصل لمواطنة نشرت مقطع فيديو احتوى ألفاظاً تتضمن الإساءة والتشهير بالغير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو الذي جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، واحتوى ألفاظاً وعباراتٍ تتضمن الإساءة والتشهير بالغير . وأسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هوية من قام بتسجيله ونشره – مواطنة في العقد الخامس من العمر ، حيث جرى إيقافها ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بحقها.

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