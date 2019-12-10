شكرا لمتابعة خبر عن فيديو مؤثر لأفراد الجالية الفلبينية في عزاء الشيخ محمد القعود والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حرص أفراد من الجالية الفلبينية بالمملكة ، على تقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ محمد بن إبراهيم القعود والذي توفي أول أمس الأحد.
ووثق مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، شاب من أبناء الجالية الفلبينية وهو يتحدث بعبارات مؤثرة عن الأعمال الخيرية التي كان يقوم بها الشيخ “القعود” قبل وفاته .
وقال الشاب الفلبيني ، رغم وفاة الشيخ إلا أن عمله لا زال حياً وباقياً فكم من مؤسسات خيرية ساهم الفقيد في إنشائها وكان لها دور كبير في تحفيظ القرآن الكريم للعديد من أفراد الجالية الفلبينية بالمملكة .
وختم الشاب كلماته المؤثرة بالدعاء للفقيد – رحمه الله-، وأن يتقبل هذه الأعمال في ميزان حسناته.
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