شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل شيخ يستقبل التعازي بـ”وفاته”..! (شاهد الفيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو سخر فيه من إشاعة وفاته.

وقال آل شيخ في المقطع: أحسن الله عزاكم فيني، ونتقبل التعازي بعد موسم الرياض.

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رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل شيخ يستقبل التعازي بـ”وفاته”..! (شاهد الفيديو)

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وانتشرت خلال الأيام الماضية شائعة وفاة رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ، ولكنه أكد انه تعرض لوعكة صحية أجبرته على السفر إلى الخارج لتلقي العلاج اللازم.

وكانت عدة صحف عربية تداولت معلومات غير مؤكدة عن طبيعة مرض تركي آل الشيخ وجاء بها: المستشار البارز في الديوان الملكي السعودي سيجري فحوصات طبية لمتابعة نزيف متقطع وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم، بالإضافة إلى متابعة حالة ورم في الرأس يقع في منطقة قريبة من الغدة.

المصدر: تويتر

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