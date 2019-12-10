شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رفض الشيخ تميم حضور القمة الخليجية .. شاهد كيف تعامل الملك سلمان مع الوفد القطري أثناء استقبالهم في الرياض؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استقبل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، الوفد القطري للقمة الخليجية، الذي يرأسه عبد الله بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في قطر.

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وكان بارزا استقبال الملك سلمان للمسؤول القطري بالضحك والابتسامات، كما كان واضحا وفق الصور التي نشرتها وكالة أنباء "واس" السعودية الرسمية، وكذلك من اللقطات التي بثها التلفزيون الرسمي.

وسبق أن أعلنت قطر أن أميرها تميم بن حمد آل ثاني، كلّف رئيس الوزراء بحضور قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض نيابة عنه.

وقالت وكالة الأنباء القطرية: "بتكليف من حضرة صاحب السمو، يترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وفد دولة قطر" في قمة الرياض الثلاثاء.

وكان في استقبال الوفود الملك سلمان بن عبد العزيز في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية.



وتنعقد اليوم الثلاثاء، قمة مجلس التعاون الخليجي، وسط "تفاؤل" بمصالحة خليجية وحل الأزمة المستمرة منذ 2017، بحسب الكويت، وغياب لأمير قطر، وفق ما أعلنته الدوحة بشكل رسمي.

وبدأ قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي بالتوافد إلى الرياض، للمشاركة في الدورة الـ40

للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي (قمة الرياض) المقرر انعقادها اليوم الثلاثاء.