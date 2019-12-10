بعد 6 سنوات على جريمتهم.. ترقب للحكم على المتهمين في قضية خلية منفذ الوديعة الإرهابية

تستعد المحكمة الجزائية المتخصصة لإصدار حكمها الابتدائي قريباً على 12 فرداً والذين شكلوا خلية إرهابية عُرفت بـ”خلية منفذ الوديعة”.

ووجهت النيابة لزعيم الخلية عدة تهمٍ أهمها مهاجمة أحد منافذ المملكة العربية السعودية الحدودية ومنشآتها الأمنية، واستحلال الدماء المعصومة وسفكها في شهر رمضان المبارك، وتفجير المنشات، وقتل رجال الأمن، وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة ، وتكفير حكومة المملكة.

كما ضمت الخلية 11 متهماً آخرين، تفاوتت اتهاماتهم وجرائمهم بحسب أدوارهم داخلها.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 1435 وبالتحديد في شهر رمضان حيث نفذت الخلية هجوماً على منفذ الوديعة الحدودي بين السعودية واليمن واقتحموا مبنى المباحث العامة بشرورة وبحوزتهم 6 صواريخ حربية، ما أسفر عن استشهاد أربعة من رجال الأمن ومقتل خمسة إرهابيين.