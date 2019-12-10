تستعد المحكمة الجزائية المتخصصة لإصدار حكمها الابتدائي قريباً على 12 فرداً والذين شكلوا خلية إرهابية عُرفت بـ”خلية منفذ الوديعة”.
ووجهت النيابة لزعيم الخلية عدة تهمٍ أهمها مهاجمة أحد منافذ المملكة العربية السعودية الحدودية ومنشآتها الأمنية، واستحلال الدماء المعصومة وسفكها في شهر رمضان المبارك، وتفجير المنشات، وقتل رجال الأمن، وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة ، وتكفير حكومة المملكة.
كما ضمت الخلية 11 متهماً آخرين، تفاوتت اتهاماتهم وجرائمهم بحسب أدوارهم داخلها.
وتعود أحداث الواقعة إلى عام 1435 وبالتحديد في شهر رمضان حيث نفذت الخلية هجوماً على منفذ الوديعة الحدودي بين السعودية واليمن واقتحموا مبنى المباحث العامة بشرورة وبحوزتهم 6 صواريخ حربية، ما أسفر عن استشهاد أربعة من رجال الأمن ومقتل خمسة إرهابيين.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 6 سنوات على جريمتهم.. ترقب للحكم على المتهمين في قضية خلية منفذ الوديعة الإرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.