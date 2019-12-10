مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يحصل على اعتماد الهيئة السعودية

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حاز مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي على موافقة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لإطلاق برنامج زمالة جديد في طب الجهاز الهضمي للبالغين ابتداءً من يناير 2020.

ويعدّ برنامج الزمالة الجديد برنامجَ تدريبٍ سريري محلي ذو هيكلية مدروسة لحاملي الترخيص الطبي من الأطباء المهتمين بالحصول على تدريب متقدم في اختصاص معين.

ويهدف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي إلى تدريب فريقه الطبي وفق أعلى المعايير للمساهمة في بناء الجيل المستقبلي من القوى العاملة السعودية في المجال الطبي. وبفضل العدد الكبير من الأخصائيين المؤهلين، يعتبر مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي مركزًا للامتياز، وقد حصل على ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كمركز معتمد للتدريب.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور فؤاد معافا، طبيب أمراض الجهاز الهضمي: “نجح المركز بتحقيق سجل حافل بالإنجازات، واستيفاء المعايير والمتطلبات المحددة والتي قيّمت جودة ونطاق الخدمات التي نقدمها”.

ويعد الدكتور معافا استشاريًا حائزًا على شهادة البورد في الطب الداخلي وأمراض الجهاز الهضمي وأمراض الكبد.

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ويولي اهتمامًا خاصًا بالتنظير بالموجات فوق الصوتية. وقد تخرَّج من جامعة الملك سعود واستكمل تدريب الطب الداخلي في جامعة ’ماكجيل‘ الكندية.

وبعد إتمام الزمالة في أمراض الجهاز الهضمي في جامعة ’جورج تاون‘ بالولايات المتحدة الأمريكية، أتم عامًا كاملاً في التقنيات المتقدمة للتنظير الهضمي، بما في ذلك التنظير بالأمواج فوق الصوتية.

ويعتبر تعليم الجيل القادم من الأطباء واحدًا من الأركان الرئيسية في رؤية 2030 لإصلاح الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية. ويسعى مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي إلى نقل الرؤى القيادية والمهارات الاجتماعية والمعرفة الثقافية والوعي الذاتي للزملاء من الأطباء المستقبليين.

ويتوجب تقديم الطلبات مباشرةً إلى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للحصول على مقعد في برنامج الزمالة بأمراض الجهاز الهضمي للبالغين في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي.

أبرز الإنجازات التي حققها المركز في قطاع التعليم:

︎ في عام 2016، حصل مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتقديم إقامات طبية للأطباء السعوديين في خمسة مجالات، هي علم الأمراض، والصيدلة، والخدمات الإسعافية، والتخدير، وطب الأسرة. وتستفيد كل مجموعة جديدة من المقيمين من تقنيات التعليم المتطورة وارتفاع أعداد الاستشاريين بالنسبة للمتدربين، فضلاً عن الشراكة الأكاديمية الراسخة بين مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي وأبرز المؤسسات العالمية.

︎في عامي 2018 و2019، حاز أطباء وزارة الصحة السعودية الذين أتموا تدريبهم في طب الأسرة لدى مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي على المرتبة الأولى في المملكة، نظرًا لتحقيقهم درجات استثنائية في الاختبارات، وذلك وفقًا للهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

︎في عام 2019، أصبح مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي المؤسسة الخاصة الوحيدة الحائزة على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على المستوى المؤسسي لتدريب الخريجين.

