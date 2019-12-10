بالصور.. محافظ وأمين الطائف يُطلقان فعاليات التطوّع بمنتزه الردف

رعى محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، بحضور أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، حفل وفعاليات اليوم العالمي للتطوع، والذي يتزامن مع مبادرة التطوع البلدي التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية تحت شعار (يدًا بيد نرتقي)، والذي نظّمته وحدة العمل التطوعي بالأمانة. وتضمّن الاحتفاء عديدًا من البرامج والفعاليات والأركان التعريفية للفرق التطوعية ومعارض للجهات الحكومية المشاركة.

وقد اطلع محافظ الطائف على الفعاليات المقامة بمنتزه الردف وزار الأركان التعريفية للفرق التطوعية ومعارض وأجنحة الجهات الحكمية المشاركة، والتي شملت جهود أكثر من 30 فريقًا تطوعيًّا وجهة مشاركة، قدمت خلالها عديدًا من المبادرات، بالإضافة إلى عرض عديد من إنجازات الفرق إسهاماتها التطوعية، وشاركت فرق تطوعية متخصصة في الإنقاذ والطوارئ وفرق متخصصة بالأعمال الاجتماعية والفرق التطوعية بالأعمال الفنية كالتصوير والرسم، كما شاركت جهات حكومية، كإدارة التعليم ومديرية الشؤون الصحية والهلال الأحمر والدفاع المدني.

وشمل الحفل المقام على مسرح منتزه الردف كلمة لأمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، أوضح فيها أهمية العمل التطوعي للفرد والمجتمع، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تسهم في تنمية البيئات الحضارية، وقدمت وحدة التطوع أوبريت عن العمل التطوعي وقصائد شعرية. كما كُرِّم المشاركون في تفعيل اليوم العالمي للتطوع، بالإضافة إلى تقديم فعاليات خاصة بالأطفال والأهالي.

وأوضح فايز الثبيتي -مدير وحدة العمل التطوعي بأمانة الطائف- أن الأمانة شاركت في اليوم العالمي للتطوع، من خلال عديد من المناشط التوعوية والبرامج والفقرات والمعارض الهادفة المصاحبة، والتي تقوم بالتعريف بأهمية العمل التطوعي وإيجابيات التطوع في خدمة الوطن، وأشاد بالفرق التطوعية، وجهود متطوعي ومتطوعات وحدة العمل التطوعي من منسوبي ومنسوبات الأمانة والأهالي، وأكد أن الأمانة تسعى -من خلال تفعيل اليوم العالمي للتطوع- إلى تنمية وتطوير كفاءة ومهارات منسوبي الأمانة، من خلال إشراكهم في الفعل التطوعي، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من أوقات ومهارات الشباب، واستثمار قوة التطوع في التنمية والإنتاجية والتطوير، ورفع عدد المتطوعين.