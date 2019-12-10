«التقاعد»: بدل غلاء المعيشة يؤكد حرص الحكومة على المواطن

قال محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن طلال النحاس، إن اشتمال الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020م على برامج الإنفاق وتمويل برامج الدعم الاجتماعي، ومن بينه حساب المواطن، وبدل غلاء المعيشة؛ يؤكد تلمس حكومة خادم الحرمين الشريفين، لاحتياجات المواطن وحرصها على التوازن المستمر بين متطلبات البناء الاقتصادي، وقدرات البنية المجتمعية.

وأكد النحاس، أن مستهدفات الرؤية القائمة على الاقتصاد كركيزة أساسية تدور حولها كافة الخطط والمشاريع؛ يأتي بقراءة معاصرة وموضوعية لواقع التوجهات العالمية، والذي يستأثر القطاع الاقتصادي فيه بمساحة كبرى من الاهتمام والتفاعل، الأمر الذي أصبح ضمن متطلباته تحقيق الانضباط المالي، وتعزيز استقراره كركيزتين للنمو الاقتصادي المستدام.

وأشار النحاس إلى الأهداف الاستراتيجية بالميزانية، والتي تمثلت في رفع مستوى الاقتصاد الوطني، وزيادة حجم الإيرادات غير النفطية، وتمكين دور القطاع الخاص والسعي المستمر لتوفير فرص عمل للمواطنين، تحقيقًا لأهداف رؤية 2030، التي تعكس نهجًا راسخًا من الرعاية والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين؛ لرفع جودة الخدمات في مختلف القطاعات الحيوية.