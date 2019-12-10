إحالة ملقي الحذاء على امرأة في أحد شوارع ينبع إلى النيابة العامة

أحالت الشرطة أحد الأشخاص إلى النيابة بعد مبادرته بإلقاء الحذاء على امرأة مارة في الشارع، موجهًا اتهامات لكل امرأة كاشفة للوجه بأنها زانية.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر خلاله شخص مُلْتَحٍ وهو يتهم المرأة كاشفة الوجه بالزانية، قبل أن يبادر بإلقاء امرأة تصادف مرورها في الشارع بالحذاء، قبل أن تصرخ هاربة من أمامه.

وبيّن مقطع الفيديو -مدته 14 ثانية- أحد الأشخاص يقف في الجزيرة الوسطى لأحد الطرقات، مخاطبًا المارة بصوت جَهْوَرِيٍّ: «أي امرأه تخرج كاشفة وجهها تعتبر زانية...»، وبينما هو كذلك مرت امرأة كاشفه وجهها من أمامه فقال وهو يشير نحوها «هذه كاشفة الوجه، وزانية»، ثم ألقاها بالحذاء.

وأثار هذا المقطع نشطاء المواقع بحيث تذمر الكثير من اتهامه بالزنا لجميع النساء الكاشفات الوجه وهذا الأمر فيه خلاف ديني.

حدثت الواقعة، قرب إحدى مراكز التسوق في محافظة ينبع، قبل أن تتوصل الشرطة إلى المتهم الذي وجّه اتهامات جماعية للمارة، وفق مقطع الفيديو، قبل إلقاء الحذاء على إحداهن أمام أحد حراس المركز.