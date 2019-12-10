رسميًّا.. تعيين نايف الحجرف أمينًا عامًّا لـمجلس التعاون الخليجيّ

قرّر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ«40»، تعيين الدكتور نايف بن فلاح بن مبارك الحجرف، من دولة الكويت، أمينًا عامًّا لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتضمّن البيان الختامي عن المجلس، أنه تقرر «تعيين الدكتور نايف بن فلاح بن مبارك الحجرف، اعتبارًا من أول إبريل 2020م»، متمنيًا له التوفيق والسداد في مهامه الجديدة.

وقدّم المجلس الأعلى (ببيانه الختامي) بالغ تقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس اجتماع المجلس الأعلى، ولحكومته الرشيدة، ولشعب المملكة العزيز، لكرم الضيافة وطيب الوفادة، ومشاعر الأخوة الصادقة التي حظي بها الاجتماع.