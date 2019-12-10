أمين مجلس التعاون: نقف صفًّا واحدًا في مواجهة أي تهديد

قال الأمين العامّ لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني، اليوم الثلاثاء، إن دول المجلس تقف صفًّا واحدًا في مواجهة أي تهديد تتعرض له. وأضاف الزياني، في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية بالرياض، أن المجلس اعتمد توصيات مجلس الدفاع المشترك، وبارك إنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الدفاعية والأمنية.

وتابع الزياني، أن المجلس رحّب بافتتاح المقرّ الرسميّ للتحالف الدولي لضمان سلامة الملاحة والممرات البحرية. مؤكدًا أنه يعزّز الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب. مشيرًا إلى استعراض القادة خلال اجتماعهم تطورات العمل الخليجي المشترك، ووجّه الجهات المختصة بالدول الأعضاء بمضاعفة الجهود لتحقيق أهداف النظام الأساسي لمجلس التعاون.

واستكمل الزياني، أن المجلس أبدى ارتياحه بالتقدم المحرز في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وكلّف اللجان الفنية بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات.