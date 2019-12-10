سيدة تتهم أهل بريدة بالعنصرية والتنمر.. وشرطة القصيم: تم إيقافها

أعلنت شرطة منطقة القصيم، اليوم الثلاثاء، القبض على صاحبة مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واحتوى ألفاظًا وعباراتٍ تتضمن الإساءة والتشهير بأهل بريدة.

وكانت صاحبة المقطع قد انتقدت أهل بريدة بتعميم غريب لأنهم – حسب قولها – يسيئون معاملة ذوي البشرة السمراء، وبأنهم شعب غريب غير مفهوم، يرى أنه فوق غيره من الناس يدعي المثالية ويتكئ عليها ليوجه ألفاظًا عنصرية لذوي البشرة السمراء.

وأضافت صاحبة المقطع أن هناك فتاة، لم تتضح علاقتها بها، تدعى «معالي» تعرضت لتنمر مستمر، ما اضطرها في النهاية لتنعيم شعرها؛ كي تتخلص من هذا التنمر، مؤكدة أن الأمر يمثل معاناة مستمرة.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واحتوى ألفاظًا وعباراتٍ تتضمن الإساءة والتشهير بالغير، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هوية من قام بتسجيله ونشره.

وتبيّن أنها مواطنة في العقد الخامس من العمر؛ حيث جرى إيقافها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بحقها.