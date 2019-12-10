مدير جامعة جازان: ميزانية 2020 تعزّز التحوّل الاقتصاديّ والتنمويّ

رفع مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة 1441– 1442هـ.
ونوّه مدير الجامعة بالمضامين السامية لكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020م وحرصه على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وفقًا لرؤية المملكة 2030.
وأكد أن الموازنة العامة للدولة تؤكّد متانة الاقتصاد السعودي وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على دعم المواطن وتسخير كل الإمكانات بما يعزز التحول الاقتصادي الذي تتبناه المملكة.
وأضاف أن الميزانية العامة للدولة تفتح المجال للجامعات لتحقيق أهدافها وتنفيذ خططها المستقبلية في تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءة إنفاقها واستثمار مواردها، لاسيما بعد صدور النظام الجديد للجامعات.
وأكد أن ميزانية 2020م ستخلق بيئة استثمارية مرنة لتوجيه الاقتصاد الوطني نحو التنويع والنمو والازدهار، والمضيّ في تنفيذ مراحل التحول الاقتصادي عبر تنويع القاعدة الإنتاجية ودعم قطاع الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
واختتم مدير جامعة جازان تصريحه، داعيًا الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والرخاء في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، يحفظهما الله.
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