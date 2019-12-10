رئيس مجلس الوزراء القطري يغادر الرياض

غادر الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري والوفد المرافق له الرياض اليوم، عقب مشاركته في أعمال الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، والتي اختتمت أعمالها اليوم .

وكان في وداعه في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان - الوزير المرافق -، ومندوب عن المراسم الملكية.