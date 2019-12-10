السعودية اليوم / محافظ البكيرية يرعى ختام برنامج مهرجان النخلة الاجتماعي الأول



البكيرية 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس

رعى محافظ البكيرية المهندس صالح بن عبدالعزيز الخليفة صباح اليوم ، ختام برنامج مهرجان النخلة الاجتماعي الأول الوزاري على مستوى المملكة في مساراته الثلاث الوطني والتاريخي والتنمية الاجتماعية وجودة الحياة ، الذي تستضيفه إدارة التعليم بمحافظة البكيرية بمركز الملك عبدالله الحضاري بالمحافظة .

وأقيم حفل خطابي بدأ بالقران الكريم ، ثم ألقى مدير التعليم الدكتور خالد بن راجح الراجح كلمة رحب فيه بمحافظ البكيرية ومدير إدارة النشاط الاجتماعي بوزارة التعليم ورؤساء الوفود المشاركة .

ولفت إلى أن برنامج مهرجان النخلة الاجتماعي هو الأول على مستوى وزارة التعليم والمتاح فيه المشاركة لجميع إدارات التعليم وعددها 47 إدارة شارك فيه 45 إدارة بأعمال خضعت للتقييم من اللجنة المعدة على مستوى الإدارة وشارك 111 طالباً منهم 69 من المرحلة الثانوية و26 طالباً من المرحلة المتوسطة و16 طالباً من المرحلة الابتدائية وبلغت نسبة المشاركات 99٪ في المسار الوطني و 95 ٪ في المسار التاريخي و98 ٪ في مسار التنمية الاجتماعية وجودة الحياة .

كما قدم أوبريت "عطاء وطن" ومشاركة طلابية مميزة إهداء لجنودنا البواسل ، فيما استعرض تقرير عن برنامج مهرجان النخلة .

وفي ختام الحفل كرم محافظ البكيرية الفائزين بالمسارات الثلاثة , كما كرم محافظ البكيرية الداعمين والمشاركين.// انتهى //

18:54ت م

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