السعودية اليوم / اختتام المسابقة الوطنية للبرمجة "المبرمج الواعد"



الرياض 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس

اختتمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة التعليم بمقر وزارة التعليم بالعاصمة الرياض اليوم، المسابقة الوطنية للبرمجة "المبرمج الواعد", معلنة فوز (8) فرق تتضمن (32) طالباً وطالبة، وحصد الفائزون في المسابقة التي جرى تنظيمها الوزارة بالشراكة مع وزارة التعليم وشركة تطوير لتقنيات التعليم العديد من الشهادات والجوائز المادية والعينية.

وهدفت المسابقة خلال مراحلها الثلاث إلى تعزيز مهارات القرن الواحد والعشرين والبرمجة لطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وتكوين اتجاه إيجابي لديهم نحو تعلم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وعلومها التي تشمل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، الروبوتات، والواقع الافتراضي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والحوسبة السحابية.

وأكد وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المساعد للقدرات الرقمية والمحتوى المهندس جمال عابد خلال تكريم الفائزين الطلاب أن الوزارة مستمرة في جهودها المتعلقة ببناء واحتضان العقول والمهارات الرقمية، لإدراكها التام أن الثورة الصناعية الرابعة وتقنياتها الماثلة في عالم اليوم تحتاج لكوادر وطنية متزودة بالمهارات الرقمية اللازمة التي تجعل المملكة تغتنم جميع الفرص التي تذخر بها هذه الثورة الطموحة.

ولفت المهندس عابد الانتباه إلى أن البرامج والفعاليات ذات الصلة بتنمية المهارات الرقمية التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية عملت على تزويد الشباب السعودي بأدوات المستقبل ليصبحوا مشاركين فاعلين في التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، وليسهموا في تعزيز مكانة المملكة الرقمية، ووضعها في مقدمة الدول الرائدة في هذا المجال على مستوى العالم.

يذكر أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبمعاونة شركائها في القطاعين العام والخاص تقود جهوداً حثيثة لتأهيل وصقل مهارات النشء والشباب السعودي في مجال البرمجة ومهارات القرن الواحد والعشرين، وتمكينهم من التعرف على أسرارها التي تسهم في رفع جودة الحياة، وتدفعهم للتفكير بالتطوير الذي تنشده رؤية المملكة 2030 بما يرتقي بهم ليكونوا صناع الغد وبناة المستقبل الأفضل.

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18:13ت م

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