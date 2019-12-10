السعودية اليوم / أمير دولة الكويت يغادر الرياض



الرياض 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس

غادر صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت والوفد المرافق له الرياض اليوم، عقب مشاركتة في أعمال الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون والتي اختتمت أعمالها في الرياض اليوم.

وكان في وداعه في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء - الوزير المرافق -، ومندوب عن المراسم الملكية.

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18:12ت م

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