السعودية اليوم / أمانة الشرقية تحصل على شهادة الجودة في نظم المعلومات الجغرافية وفق المعايير الدولية



الدمام 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس

تسلم معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم من وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي, شهادة الجودة التي حصلت عليها الإدارة العامة لنظم المعلومات بالأمانة .

وأثنى معاليه على حصول الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية بالأمانة، على شهادة الجودة وفق المعايير الدولية للعام 2019م ، مؤكدا معاليه على تميز نظم المعلومات والتي استحقت بكل جدارة الحصول على هذه الشهادة، للمعيار ISO 9001-2015 .

وقال المهندس الجبير إن هذه الجهود تسهم في الارتقاء في تقديم أفضل الخدمات بالقطاع البلدي باستخدام نظم المعلومات الجغرافية لتحقيق إستراتيجيات التحول الرقمي وأتمته الإجراءات لتحسين جودة الحياة والتي تعتبر أذرع تنفيذية للبرنامج الوطني لرؤية المملكة 2030 ، وذلك من خلال الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة وفق متطلبات نظام إدارة الجودة لتطوير خدمات نظم المعلومات الجغرافية وتحقيق رضا المواطنين باستخدام أحدث التقنيات في جمع البيانات المكانية وتطويرها وتدقيقها وحفظها بعد تحاليل البرمجة وجعلها متاحة لصناع القرار بكل شفافية ولجميع القطاعات الحكومية والخاصة بهدف ارتقاء ببيئة الأعمال وتعزيز مستويات النمو في الإنتاجية.

وقدم وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع باسمه وباسم فريق العمل في الإدارة العامة لنظم المعلومات شكرهم وتقديرهم لمعالي الأمين، على دعمه المتواصل وحرصه الدائم على التميز والتطوير حتى حصدت هذه الإدارة شهادة الجودة من خلال تطبيق كافة معاييرها، و تطوير الأداء و تحسين جودة الخدمات المقدمة على جميع المستويات لتحقيق أفضل معايير إدارة الجودة في تقديم الخدمات البلدية للمواطنين .

من جانبها قدمت دلال القطيب، نبذة عن نظم المعلومات في الأمانة وكذلك عرضاً مرئياً عن برنامج تطبيق مراحل الحصول على شهادة الجودة وفق المعيار الدولي الأيزو .

عقب ذلك قام معالي الأمين بتكريم فريق العمل من إدارة نظم المعلومات والذي ساهم في الحصول على هذه الشهادة، والذي يأتي تتويجاً للعمل المتواصل بجهد وكفاءة .

وتعد شهادة " الأيزو " المطابقة للمواصفات الدولية لنظام إدارة الجودة ISO 9001-2015 المحور الأساسي في ترسيخ مبادئ الجودة في إدارة الخدمات والبرامج والمشاريع في تقديم خدمات نظم المعلومات الجغرافية، والذي يعكس التطور المتواصل والتحسين المستمر للقطاعات الحكومية بتطبيق المواصفات والمعايير الدولية والعالمية في عملياتها الإدارية والتشغيلية لضمان تقديم خدماتها بمستويات عالية تنافسية من الجودة .

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17:54ت م

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